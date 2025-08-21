Altri due depuratori sotto sequestro: sigilli posti a Cetraro e Diamante

Altri due depuratori sono stati sequestrati ieri lungo la costa. Dopo i sequestri dei giorni scorsi relativi agli impianti di Fuscaldo, Verbicaro e di quello di Cetraro situato in località “Sottocastello”, nel primo pomeriggio di ieri la stessa sorte è toccata ad altri due depuratori strategici: un secondo impianto di Cetraro, situato in località “Santa Maria di Mare”, e un altro di Diamante.

Prosegue, pertanto, senza sosta l’azione della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, per salvare il nostro mare.

Una coraggiosa e articolata inchiesta, che da qualche settimana sta scuotendo le fondamenta della gestione del ciclo idrico sul litorale tirrenico cosentino.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale