Home / Cronaca / Corigliano Rossano, il Parco rupestre come volano di sviluppo e turismo

Il progetto approvato dalla giunta municipale sarà presentato nelle prossime settimane dopo un lungo percorso che dovrebbe contribuire alla rinascita del centro storico

Il progetto del Parco Rupestre della Grecìa, approvato dalla giunta municipale sulla base dello studio predisposto e finanziato dall’associazione “Rossano Recupera Ets”, documento fondamentale per conoscere un aspetto importante della storia della Rossano antica, sarà presentato alla città nelle prossime settimane tra le iniziative di carattere culturale del programma predisposto dal Comune.
Si tratta di un progetto realizzato, per riportare alla luce e restituire valore a un patrimonio spesso dimenticato, quello della città sotto la città, della Rossano rupestre, scavata nella roccia e nella memoria.
