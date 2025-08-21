L’ambizione di Rende: diventare la città dei festival e della creatività

Rende sogna in grande: il sindaco Principe propone un centro per giovani talenti dell’opera nella piazza antistante il Museo del Presente ed il centro commerciale cittadino. «Abbiamo l'ambizione di far diventare Rende il centro che raccoglie i nuovi compositori, i giovani impegnati nel campo dell'opera. La nostra città può diventare punto di riferimento nazionale per tutti questi giovani compositori», anticipa Sandro Principe a Gazzetta.

Un progetto ambizioso e visionario, dunque, che sta prendendo forma nel cuore di Rende. L’idea è quella di trasformare la piazza in un punto di riferimento nazionale per la formazione, la promozione e la valorizzazione dei giovani.

