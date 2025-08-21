Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / L’ambizione di Rende: diventare la città dei festival e della creatività

L’ambizione di Rende: diventare la città dei festival e della creatività

Tante le idee che l’amministrazione Principe sta sviluppando: si vorrebbe realizzare, per esempio, un luogo destinato ad ospitare i giovani talenti della musica operistica

Rende sogna in grande: il sindaco Principe propone un centro per giovani talenti dell’opera nella piazza antistante il Museo del Presente ed il centro commerciale cittadino. «Abbiamo l'ambizione di far diventare Rende il centro che raccoglie i nuovi compositori, i giovani impegnati nel campo dell'opera. La nostra città può diventare punto di riferimento nazionale per tutti questi giovani compositori», anticipa Sandro Principe a Gazzetta.
Un progetto ambizioso e visionario, dunque, che sta prendendo forma nel cuore di Rende. L’idea è quella di trasformare la piazza in un punto di riferimento nazionale per la formazione, la promozione e la valorizzazione dei giovani.
