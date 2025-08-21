Rassegna stampa 21-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.
CALABRIA
- Rischio idrogeologico, in Calabria si cambia rotta: dal vincolo alle esigenze dei territori
- Maxi rissa a Isola Capo Rizzuto, Filippo dichiarato clinicamente morto
- Scuola, in Calabria finanziati due campus formativi integrati
- Bimba morta nel grembo della madre, la Procura di Cosenza dispone l’autopsia
- Università di Catanzaro, a rischio l’accreditamento di due scuole di specializzazione
- C’è il sì alla commissione d’inchiesta sulla gestione della Catanzaro servizi
- Lamezia Terme, Pd spaccato anche sui candidati. E il segretario convoca l’assemblea
- Turismo, i dati premiano Crotone: oltre 8mila presenze a Ferragosto
- La lenta “agonia” del commercio a Vibo Valentia, il Comune sollecita ma è tutto fermo
- Cosenza, la corsa verso la Cittadella: folta la schiera dei papabili
- Scuola, al via a Cosenza le assunzioni degli Ata: sono 48 i contratti da sottoscrivere
- L’ambizione di Rende: diventare la città dei festival e della creatività
- Corigliano Rossano, il Parco rupestre come volano di sviluppo e turismo
- Altri due depuratori sotto sequestro: sigilli posti a Cetraro e Diamante
- Reggio Calabria, Franchini: «Volo per Linate? Parleremo con Ita ma alla fine decidono le compagnie»
- Rosarno “snobba” le Regionali: pochi nomi per formare le liste
- Nessuna truffa nella gestione degli istituti scolastici di Locri
