San Marco, incidente stradale con tre feriti. S'indaga sulla dinamica

Incidente stradale, per fortuna solo con tre feriti lievi, oggi pomeriggio in località Varco Bufalo, sulla provinciale che dall’abitato sammarchese conduce verso lo Scalo e viceversa praticamente all’innesto con la località Pianette di Santa Caterina Albanese. Coinvolti tre veicoli: un motociclo con a bordo un 17enne sbalzato ai margini della carreggiata e due autovetture (una di grossa cilindrata ed un’utilitaria) con alla guida gli altri due soggetti rimasti feriti. Per cause in corso d’accertamento da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di San Marco Argentano, situata peraltro a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, i tre veicoli sono entrati in collisione. Al vaglio la dinamica dello scontro che – a quanto pare – avrebbe visto qualcuno delle persone coinvolte non rispettare la precedenza al bivio dove esiste lo stop.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale di venerdì 22 agosto