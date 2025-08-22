A Corigliano Rossano è cominciata la bonifica dei boschi

I boschi del comune di Corigliano Rossano, fino ad ieri in alcuni casi abbandonati, saranno mesi in sicurezza e bonificati diventando nuovamente percorribili e visitabili, a cominciare dall’oasi dei “Giganti di Cozzo del Pesco”, oggetto di visite da parte degli appassionati della natura, la cui cura di recente è stata affidata ai responsabili del Wwf.

Ieri, infatti, sono iniziati i lavori di cui detto. Gli interventi sono cominciati dal bosco dell’area del Rinacchio della montagna nell’area urbana di Rossano. Oggi i lavori riguarderanno i castagni giganti di Cozzo del Pesco la cui area sarà ripulita e resa sicura e praticabile e percorribile da visitatori e podisti lungo il percorso che conduce alla Finaita.

