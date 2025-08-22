Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / A San Giovanni in Fiore Stefania Fratto nel mirino: ancora una intimidazione

A San Giovanni in Fiore Stefania Fratto nel mirino: ancora una intimidazione

La vetrina antieffrazione di “Donne e diritti” è stata presa d’assalto da ignoti nelle scorse ore

A fine luglio i primi “avvertimenti”. Ma dopo avere imbrattato i muri di casa e allentato i bulloni dell’autovettura di Stefania Fratto, la presidente di “Donne e diritti” in trincea da anni in difesa dei diritti civili, ieri la scoperta dell’ultima intimidazione. Dopo meno di 24 ore dal Premio San Giovanni promosso dall’Associazione, si legge nella nota diramata ieri sera, «elementi vigliacchi senza onore, probabilmente prezzolati, hanno sfasciato la vetrata della porta d’ingresso del nostro Centro antiviolenza. Proprio dopo la 5. edizione del Premio letterario nel mentre scrittori, e commentatori rendevano omaggio all’evento... ecco il vile gesto. Sono atti, che ci offendono, e producono rabbia e frustrazione. Mai avremmo pensato di essere minacciate, prese di mira.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province