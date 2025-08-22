Castrovillari, la morsa della crisi flagella le attività commerciali

Chiude un’altra storica attività commerciale a Castrovillari. Il morale adesso è veramente sotto i tacchi: l'edicola dello sport era, infatti, uno dei principali punti di ritrovo degli sportivi, ma anche di coloro i quali amano i giornali cartacei e il confronto vero sui problemi della città del Pollino. Sono sempre meno, dunque, le pagine di inchiostro che adesso animano il confronto democratico. Il punto di Via Roma era importante proprio per le vendite dei quotidiani e i numeri che produceva; era importante perché accoglieva i meno piccoli che si avvicinavano al mondo dei fumetti o ai cruciverba; emozionante perché rappresentava un eldorado fantastico capace di elevare la qualità culturale di un'era ormai trafitta dalla società zeta. Al netto di un leggero turn over – altre tre attività sono state riconvertite ed andranno presto in esercizio – molti negozi del centro, in particolare 4 nell'ultimo mese, hanno deciso di abbassare la saracinesca di Via Roma e Corso Garibaldi. Per loro le cose non sono andate bene.

