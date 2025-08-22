Cosenza, la svolta dell’emergenza-urgenza: il 118 adesso vola anche di notte

Quel rombo, purtroppo, lascia sempre con il fiato sospeso. Quando l’elisoccorso si alza in volo dalla base delle Cannuzze significa che qualcosa è accaduto. E inizia la corsa contro il tempo per tentare di salvare delle vite umane. Di velivoli gialli o bianchi targati 118 se ne scorgono tanti, soprattutto durante l'estate, quando il traffico automobilistico aumenta in modo esponenziale e sulle arterie il pericolo è in agguato.

Agli interventi di terra è spesso richiesto il supporto aereo, fondamentale per trasportare più celermente possibile coloro i quali hanno bisogno di aiuto presso le strutture sanitarie. Proprio per tali ragioni la sinergia tra l’Asp e le amministrazioni locali ha permesso, recentemente, di individuare delle aree di sosta sulle strade destinate all’atterraggio dell’Eliambulanza, così come altri spazi appositamente ricavati per agevolare le manovre degli elicotteri.

