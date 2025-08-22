Estate senza regole tra Scalea e Praia a Mare: l’allarme lanciato dal deputato Borrelli

È un’estate senza regole quella sulla costa tirrenica cosentina. Non solo schiamazzi notturni, gare improvvisate con monopattini e moto, colpi di pistola contro locali e resort, ma anche sulle spiagge la situazione appare tutt’altro che tranquilla.

A Scalea, la polizia municipale è stata persino aggredita mentre tentava di sequestrare alcuni ombrelloni lasciati abusivamente sull’arenile. A Praia a Mare, invece, le moto d’acqua sfrecciano pericolosamente tra i bagnanti.

A denunciare questi episodi è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato un video in cui si vede un uomo attraversare in moto d’acqua lo specchio marino antistante l’Isola di Dino, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.