Rassegna stampa 22-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio.

CALABRIA

-Centrosinistra calabrese, domani il summit: sul tavolo il reddito di dignità

-Grandi manovre al via per le candidature al Consiglio regionale calabrese

Le inchieste

-Gioiosa Jonica, il giallo del cadavere scaricato in strada: era già in putrefazione

-Estorsioni, truffe e gaming a Crotone, la città era in mano ai Megna

-Rosarno, la Dda getta la spugna: definitiva l’assoluzione di Idà

In evidenza

-Scuola nel caos, finisce in Tribunale il concorso a dirigente scolastico

-La Polemica a Reggio: “Il volo per Linate era pieno al 74% Sacal e Ita dicano la verità sul taglio”

-Altri sette depuratori del Tirreno nel mirino della Procura di Paola