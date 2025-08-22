Tragedia a Praia, scontro tra moto e auto: muore il 46enne Andrea De Lorenzo. Era il fratello del sindaco

Gravissimo incidente sul lungomare di Praia a Mare. Nel primo pomeriggio per cause in corso di accertamento una moto e un’autovettura si sono scontrati. Ad avere la peggio l’occupante del mezzo a due ruote che è stato soccorso prima dai sanitari del 118 dell’ospedale di Praia a Mare poi a causa delle gravi ferite è stato portato in elisoccorso al nosocomio di Paola, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Sgomento nella comunità tirrenica: il 46enne motociclista, Andrea De Lorenzo, è il fratello del sindaco. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.