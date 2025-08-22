Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sequestrati cinque depuratori sul Tirreno cosentino: Legambiente rilancia l’allarme

Sequestrati cinque depuratori sul Tirreno cosentino: Legambiente rilancia l’allarme

di

La Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha disposto in pochi giorni il sequestro di cinque impianti di depurazione sul Tirreno cosentino. Dopo Cetraro, Fuscaldo e Verbicaro, sono stati posti sotto sequestro anche i depuratori comunali di Diamante e Cetraro, tutti gestiti da ditte private.

L’allarme di Legambiente

«Le indagini in corso – dichiarano Anna Parretta e Carlo Gaglianone di Legambiente – confermano l’importanza della sezione della Procura dedicata ai crimini ambientali». L’associazione sottolinea come la cattiva o assente depurazione comprometta ecosistemi, salute e turismo, ricordando i dati di Goletta Verde e dell’Arpacal, che da anni evidenziano scarichi illegali, impianti malfunzionanti e abitazioni non collegate alla rete fognaria.

Una priorità per la Calabria

Legambiente chiede che la tutela delle coste e del mare diventi una priorità assoluta per la politica regionale: «L’azione della magistratura e delle forze dell’ordine è fondamentale, ma occorre puntare anche sulla prevenzione per fermare l’inquinamento alla radice».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province