Concorso a preside in Calabria, il Ministero: vincitori in servizio dal 1. settembre

Viale Trastevere ha fatto giungere la risposta al gruppo “Ricorrenti della Regione Calabria”, stigmatizzando le presunte irregolarità legate proprio alla selezione

Il ministero dell’Istruzione e del Merito interviene nella querelle legata all’ultimo concorsone per dirigente scolastico svoltosi in Calabria. Viale Trastevere risponde alla nota d’un gruppo di aspiranti presidi che si definisce “Ricorrenti della Regione Calabria” e stigmatizza, indicandole analiticamente, presunte irregolarità legate proprio alla selezione. Lo stesso gruppo, sull’identico argomento, ha pure inviato una lettera aperta proprio al ministro Valditara. Ieri la nota del Dicastero che ritiene «doveroso fare chiarezza» sulla delicata questione.
