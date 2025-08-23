Coppia di turisti litiga a Crosia, donna ferisce il compagno con un coltello

Una lite tra una coppia di turisti ospiti in una struttura ricettiva di Crosia è sfociata in un episodio di violenza. Durante la discussione, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il compagno a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crosia, che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e motivazioni. L’uomo, soccorso dal 118 Suem, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “Giannettasio” di Corigliano-Rossano: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta sotto osservazione.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per valutare le responsabilità e i possibili provvedimenti a carico della donna.