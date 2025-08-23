Cosenza, crollano due solai in uno stabile del centro storico: in salvo due cani

Mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, intervenuti in via Lucrezia della Valle, nel cuore del centro storico, a seguito del crollo di due solai all’interno di un edificio.

Stabile dichiarato inagibile

Lo stabile, già dichiarato inagibile dal Comune, al momento del cedimento era disabitato. Non si registrano quindi feriti o persone coinvolte. L’attenzione dei soccorritori si è concentrata sul recupero di due cani appartenenti a un presunto occupante abusivo.

Area interdetta per sicurezza

Sul posto è presente anche personale della Municipale, impegnato nelle verifiche di competenza e nel supporto alla gestione dell’emergenza. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche, per garantire l’incolumità pubblica.