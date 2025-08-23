Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Maladepurazione, procura al lavoro Corsi d’acqua del Tirreno cosentino sotto esame

Maladepurazione, procura al lavoro Corsi d’acqua del Tirreno cosentino sotto esame

Dopo i sequestri già compiuti, le attività di indagine dei pm paolani coordinati da Fiordalisi focalizzeranno la lente d’ingrandimento sulle imprese del settore che operano sul territorio

La magistratura paolana, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha confermato il prosieguo della sua azione di contrasto alla mala depurazione sul Tirreno cosentino, annunciando che la prossima fase delle indagini, già a partire dalle prossime settimane, si concentrerà sui corsi d’acqua e sulle attività imprenditoriali presenti sia nell’estremo nord del territorio sia in altri comuni del Basso Tirreno. Questa offensiva giudiziaria, che in pochi giorni ha già portato al sequestro di cinque depuratori (due a Cetraro e uno a Fuscaldo, Verbicaro e Diamante),è stata avviata dalla sezione specializzata della Procura dedicata ai crimini ambientali.
