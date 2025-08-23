Mare di Diamante, analisi confermano acque pulite e cristalline

Le ultime analisi condotte il 20 agosto 2025 dalla società abilitata DMLab S.A.S. certificano che le acque di balneazione del Comune di Diamante sono pienamente conformi ai parametri di legge e totalmente prive di forme di inquinamento.

Risultati positivi dai campionamenti

I campionamenti, effettuati in diversi tratti della costa cittadina, hanno restituito valori nella norma, confermando l’ottima qualità del mare. Un dato che non solo rassicura bagnanti e turisti, ma ribadisce l’eccellenza ambientale del litorale tirrenico. Anche in questa stagione estiva, il mare di Diamante si è mostrato limpido e cristallino, offrendo un contesto naturale di grande pregio. Per residenti e visitatori il messaggio è chiaro: le acque sono sicure e balneabili, ideali per trascorrere giornate di vacanza in totale serenità. Le analisi ufficiali rappresentano dunque un ulteriore riconoscimento per il territorio, che si conferma meta turistica di qualità grazie alla bellezza e alla salubrità delle sue coste.