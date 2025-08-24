Cosenza, pari in casa del Monopoli: Florenzi apre e Mazzocchi chiude il 2-2

Monopoli-Cosenza 2-2
Marcatori: 26’ pt Florenzi, 39’ pt Imputato, 12’ st Tirelli, 30' st Mazzocchi.
Monopoli (3-5-2): Piana 5.5; Viteritti 6.5, Miceli 6, Piccinini 6; Scipioni 6.5, Falzerano 5.5 (38’ st Calvano sv), Bordo 6.5 (23’ st Battocchio 6), Greco 6 (43’ st Lattanzi sv), Imputato 7; Tirelli 7 (37’ st Bruschi sv), Longo 6 (22’ st Fall 6). All.: Colombo.
Cosenza (3-4-2-1): Vettorel 5.5; Dalle Mura 6 (23’ st Dametto 6), D’Orazio 6.5, Caporale 6.5; Cimino 5 (16’ st Arioli 6), Garritano 6.5, Kouan 6, Cannavò 5.5 (15’ st Ferrara 6), Ragone 6 (1’ st Contiliano 5.5), Florenzi 6.5; Mazzocchi 7. All.: Buscè.
Arbitro: Gemelli di Messina 6.
Note: Ammoniti: Contiliano, Dalle Mura, Arioli. Angoli: 1-6. Recupero: 4’, 10’.
Comincia con un punto il campionato del Cosenza. A Monopoli, in una sfida che non brilla per spettacolo, i Lupi passano al 26' con Florenzi (tiro a giro sul secondo palo dal limite dell'area) ma a cavallo dei due tempi subiscono la rimonta dei padroni di casa. Le reti di Imputato (conclusione di destro su cross dell'acrese Vitiritti) e Tirelli (girata di destro su traversone di Scipioni) rischiano di rendere indigesto l'esordio-bis a Buscè. Il tecnico campano però evita la seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Coppa Italia con il 2-2 firmato da Mazzocchi, che sfrutta l'errato piazzamento di Piana e lo batte con un tiro a palombella.
Caricamento commenti
Commenta la notizia