San Marco Argentano, auto rubata e smontata: il ritrovamento grazie al pattugliamento nelle zone impervie

Un’utilitaria rubata a Fagnano Castello nello scorso mese di luglio è stata ritrovata, quasi del tutto smontata, nella montagna del territorio sammarchese. L’auto, una Fiat Panda di colore grigio, era stata sezionata e, infatti, il personale della polizia locale ne ha rinvenuto soltanto la carrozzeria poggiata sui pneumatici. Il ritrovamento si deve ad un giro di perlustrazione ad ampio raggio effettuato dalla pattuglia composta dal maresciallo capo Carmine Pellegrino e dal vice brigadiere Salvatore Presta, i quali, nella località denominata Acqua di San Giovanni, hanno notato – tra gli arbusti e la vegetazione presente – quel che restava della vettura in questione. La carcassa poggiava sulle quattro ruote ma erano stati smontati e fatti sparire i quattro sportelli, compreso il portellone posteriore, oltre che il motore il cui vano era completamente vuoto. Dai successivi accertamenti del caso, i due operatori della polizia locale, sono risaliti al proprietario del veicolo, una persona residente a Fagnano Castello, che ne aveva denunciato il furto, presso la Stazione dei carabinieri del suo comune, avvenuto durante il mese scorso. Il rastrellamento del territorio in zone impervie ed a volte poco frequentate come il territorio montano tra San Marco Argentano e Mongrassano dimostra ancora una volta l’utilità del servizio dal punto di vista della prevenzione e repressione di alcuni reati, e – nel caso di specie – almeno nell’aver ritrovato un mezzo sparito dalla disponibilità del proprietario che ne è stato messo a conoscenza. Un dovuto plauso agli agenti operanti è giunto, per questo, da parte di Annarita Trotta comandante della polizia locale che fa pattugliare rigorosamente il territorio.