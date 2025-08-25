Castrovillari crocevia di traffici e hub del narcotraffico mondiale

I detective della Mobile di Cosenza hanno scoperchiato un pentolone con uno sequestro da 5,3 chili di cocaina a Castrovillari. Uno dei quantitativi più importanti mai rinvenuti dalla polizia nell’area del Pollino. Le bocche degli investigatori continuano a rimanere cucite. Anche a distanza di alcune ore dalla divulgazione della notizia. Poche le indicazioni emerse sul luogo del sequestro, sull’area in cui era posta la vettura utilitaria in una portiera è stata trovata la cocaina insieme a 100 grammi di hascisc). Si sa ancora meno se sia stato possibile risalire a chi potrebbe aver nascosto lo stupefacente nella vettura. Il canale scoperto probabilmente conduce nuovamente a narcos di grosso calibro ed emerge anche un altro dato significativo: la città del Pollino è diventata negli ultimi anni un hub di transito del narcotraffico. L’ultimo max-sequestro, dunque, esalta il lavoro di intelligence che i poliziotti del questore, Giuseppe Cannizzaro, stanno portando avanti in un territorio che, proprio lo scorso anno, fece registrare una prima inquietante scoperta.

