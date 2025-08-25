Intimidazione Cetraro, presa di mira l'auto di una biologa dell’ospedale

Ennesimo atto vandalico ai danni di un dipendente dell’ospedale di Cetraro. Nottetempo è stata presa di mira l’autovettura di una biologa di Paola in servizio presso il nosocomio Gino Iannelli di Cetraro. Un fatto che è stato stigmatizzato anche dai sindacati che chiedono di rafforzare le misure di sicurezza nell’area dell’ospedale. In passato a essere presa di mira era stata l’autovettura di una infermiera del pronto soccorso. Servirebbero maggiori telecamere di video sorveglianza per far in modo che non si ripetano atti incresciosi contro i mezzi di proprietà del personale ospedaliero. Robertino Serpa della Uil in merito ha espresso tutta la sua preoccupazione per una situazione che con il passare del tempo si sta facendo nello spoke Paola-Cetraro sempre più preoccupante. Serpa ha chiesto un intervento deciso da parte delle autorità competenti in materia. Un gesto che si aggiunge a una lunga serie di atti incresciosi, già denunciati in passato. Sempre all’ospedale Iannelli era stata anche messa fuori uso la macchinetta marcatempo dove i dipendenti. Il dispositivo, che consente a medici, infermieri, operatori sociosanitari e impiegati in genere di registrare l’ingresso e l’uscita dal lavoro, è stato – alla fine di luglio – divelto dalla sua sede. In particolare sulla questione sicurezza l’attenzione resta alta anche per via di quei furti di farmaci oncologici che si sono registrati in tempi diversi in Farmacia creando un danno economico rilevante ai reparti e nel complesso al sistema sanitario del Tirreno cosentino. A riguardo c’è da dire che dopo il furto notturno del valore di 200mila euro – accaduto a gennaio scorso – sono stati presi accorgimenti a riguardo dei locali.