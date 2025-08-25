Lite tra giovani a Mandatoriccio, un ragazzo accoltellato: è grave, ricoverato all'ospedale di Cosenza

Ennesimo grave episodio di accoltellamento in riva allo Jonio. E’ una estate violenta quella che si è vissuta nel territorio della Sibaritide e del basso Jonio e benchè ormai agli sgoccioli sta riservando ancora amare e brutte sorprese, tra sparatorie, accoltellamenti, risse ed anche episodi di coma etilico. Tutte brutte storie che vedono tristi protagonisti giovani e giovanissimi, non solo del posto, ma anche provenienti da fuori regione e qui di passaggio per le vacanze. Come nel grave episodio che si è consumato nella serata di sabato scorso nel centro di Mandatoriccio. Qui, per come si apprende, un gruppo di ragazzi originari della Campania e qui per le vacanze, hanno dato vita ad una violenta rissa. Anche in questo caso al culmine dello scontro, all'improvviso è stato estratto un coltello e uno dei giovani coinvolti è stato raggiunto da una fendente che gli ha perforato un polmone.

Le sue condizioni si sono rivelate subito gravi, tanto che si è reso necessario il suo trasferimento d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Cosenza dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto sanno ora indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano