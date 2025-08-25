Rassegna stampa 25-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Tridico riparte dal reddito di dignità: «In Calabria ancora troppi poveri»
- Beni confiscati, il report dell’Agenzia nazionale: «In Calabria destinati 3649 immobili»
- L’omicidio di Filippo Verterame a Isola Capo Rizzuto. Il gip: «Carica aggressiva» di Paparo
- Città Metropolitana senza deleghe, Falcomatà contro Occhiuto: «Una vigliaccata contro Reggio»
- Castrovillari crocevia di traffici e hub del narcotraffico mondiale
