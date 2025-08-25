Rende, 12enne precipita da un edificio: ricoverata in Rianimazione

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Rende, in zona Quattromiglia, dove una ragazzina di 12 anni è precipitata da un edificio, terminando la caduta su un terrazzo poco distante dal punto di partenza.

La giovane, immediatamente soccorsa da alcuni presenti e successivamente dal personale sanitario giunto sul posto, al momento dell’intervento era cosciente. Le sue condizioni, però, hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.