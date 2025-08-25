Un anno senza Ilaria Mirabelli, Cosenza ancora non trova pace per la morte della donna

Ad un anno dal tragico incidente in cui perse la vita Ilaria Mirabelli, familiari e amici si ritrovano oggi per ricordarla. Alle 16, nello stesso orario in cui l’auto su cui viaggiava uscì di strada in località Baracchella, lungo la Statale 108 bis nei pressi di Lorica, è stato organizzato un momento di preghiera con benedizione. In serata, alle 19, seguirà una messa in suffragio al Santuario della Madonna della Catena a Laurignano, il paese alle porte di Cosenza dove la giovane stilista viveva ed era molto conosciuta anche tra i tifosi rossoblù.

Sul piano giudiziario, poco più di due mesi fa la Procura di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Molinari, ex compagno della vittima. L’uomo, 45 anni, è accusato di omicidio stradale e dovrà comparire il prossimo 7 ottobre davanti al gup del tribunale di Cosenza, Giuseppa Ferrucci.