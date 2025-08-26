Auto incendiata ad Amantea, indagini in corso: il proprietario è il fratello dell'assessore all'Urbanistica

Nella notte tra lunedì e martedì è andata distrutta la 500 di Alfonso Gagliardi, fratello dell’assessore all’Urbanistica Mario Gagliardi, parcheggiata in via Dogana ad Amantea. L’auto, probabilmente incendiata, ha danneggiato anche il palazzo accanto. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Le ipotesi al vaglio spaziano dai rapporti personali e professionali della vittima a possibili collegamenti con l’attività politica del fratello. Alcune forze politiche hanno espresso solidarietà all’assessore. Il caso riapre il dibattito sulla sicurezza cittadina, tra le proposte il potenziamento della Tenenza dei carabinieri e l’istituzione di un Commissariato a Campora San Giovanni.