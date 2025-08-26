Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Castrovillari, mancano alternative allo stadio cittadino “Mimmo Rende”

Sullo sfondo il secondo campo di calcio ideato durante la consiliatura Blaiotta e mai decollato: l’area in questione avrebbe dovuto accogliere anche il Palasport

È tempo sospeso per il secondo campo di calcio cittadino. L'opera venne quasi ultimata nei dieci anni di mandato dell'ex sindaco Franco Blaiotta. Ma l'impianto adesso vive nel completo abbandono: in quattordici anni non è stata registrata alcuna cantierizzazione di opera di urbanizzazione, come è mancata pure la sistemazione dell'impianto di video sorveglianza.
Non è stata effettuata alcuna progettazione di recupero del sito, mentre tutta la recinzione è stata completamente sottratta da ignoti: presenti soltanto i pali dell'illuminazione, ma non i fili dell'impianto. Della riconversione dell'area, insomma, non se n'è più parlato tanto che oggi manca ancora ogni iniziativa necessaria alla salvaguardia complessiva del bene.
