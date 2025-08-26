Corigliano Rossano, espressi dubbi sul rilancio del presidio “Compagna”

Le puntualizzazioni e le smentite con cui la direttrice dell’ospedale spoke unico di Corigliano Rossano, Maria Bernardi, ha bollato come prive di fondamento le voci di presunta chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano, evidenziandone, invece, il potenziamento con la trasformazione del reparto in struttura semplice, hanno prodotto l’effetto contrario in alcuni settori politici di maggioranza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale