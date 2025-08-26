Cosenza, ricompensa al valor civile a Mario Giordano

Una ricompensa al valor civile ai sensi della legge n. 13 del 2 gennaio 1958 per il luogotenente della Polizia Municipale Mario Giordano. Lo stabilisce una delibera della giunta municipale. La proposta nasce dalla presa d’atto di due episodi che hanno messo in risalto la prontezza di riflessi e l’alta professionalità di Giordano. Il primo fatto in occasione del Capodanno 2014 quando il sottufficiale della Polizia Municipale fermò una persona che si aggirava nell’area del concerto armato di un coltello minacciando di colpire quanti gli stavano intorno. L’altro è più recente, l’11 novembre dello scorso anno, quando libero dal servizio, mentre rientrava a casa in via degli Stadi, venne richiamato da alcune persone che si trovavano all’interno di un supermercato dove un uomo che teneva in mano una siringa si era impossessato di un coltello nel reparto macelleria aggirandosi nell’esercizio commerciale in quel momento particolarmente affollato.