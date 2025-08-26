Cosenza, ricompensa al valor civile a Mario Giordano

Una ricompensa al valor civile ai sensi della legge n. 13 del 2 gennaio 1958 per il luogotenente della Polizia Municipale Mario Giordano. Lo stabilisce una delibera della giunta municipale. La proposta nasce dalla presa d’atto di due episodi che hanno messo in risalto la prontezza di riflessi e l’alta professionalità di Giordano. Il primo fatto in occasione del Capodanno 2014 quando il sottufficiale della Polizia Municipale fermò una persona che si aggirava nell’area del concerto armato di un coltello minacciando di colpire quanti gli stavano intorno. L’altro è più recente, l’11 novembre dello scorso anno, quando libero dal servizio, mentre rientrava a casa in via degli Stadi, venne richiamato da alcune persone che si trovavano all’interno di un supermercato dove un uomo che teneva in mano una siringa si era impossessato di un coltello nel reparto macelleria aggirandosi nell’esercizio commerciale in quel momento particolarmente affollato.
Il luogotenente Mario Giordano prima mise in sicurezza le persone presenti all’interno del supermercato e subito dopo immobilizzò l’uomo consegnandolo ad una pattuglia della Polizia di Stato nel frattempo giunta sul posto per dare ausilio al sottufficiale della Polizia Municipale. Un intervento deciso che valse a evitare conseguenze peggiori che è stato ritenuto dall’amministrazione comunale meritevole di ricevere il riconoscimento al valor civile dopo l’encomio rilasciato a Giordano dal Comune nel gennaio scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla Prefettura. A breve la con segna del riconoscimento.
