La 14enne di Rende è vigile dopo la caduta dal quarto piano: “Fatemi tornare a casa”

Vive con angoscia le ore che passano. Tra lacrime e singhiozzi chiede ai genitori di poter tornare a casa. Ma per ora dovrà restare in ospedale, in attesa delle decisioni dei medici. La quattordicenne di Rende, precipitata dalla sua stanza al quarto piano dell’abitazione di famiglia a Quattromiglia di Rende, è arrivata nella notte all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Un trasferimento urgente con l’elisoccorso del “118” deciso dagli specialisti di Cosenza. I medici della Capitale si mostrano cauti nelle valutazioni e mantengono il riserbo sulla prognosi. È evidente che considerino ancora in pericolo la ragazza, che sarà presto sottoposta a un intervento chirurgico per ridimensionare la lesione al bacino. Le condizioni cliniche sono stazionarie ma sembra che l’ematoma provocato dal trauma serio all’addome riportato nella caduta si stia riassorbendo. Adesso è lì, nel chiuso di quella stanza, attaccata a mamma e papà che sopportano il peso dell’angoscia iniziata alle 14.30 di lunedì.