Rende, la 14enne precipitata da un edificio a Quattromiglia è stata trasferita al Bambino Gesù di Roma

A 14 anni la vita è ancora poco o niente. Dentro ci sono i sogni, i progetti, i primi amori, obiettivi da raggiungere e speranze. Un meraviglioso cantiere aperto dove tutto è in corso d’opera. Giorno dopo giorno, ora dopo ora. Una straordinaria costruzione che per una ragazzina di Rende, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è sembrata collassare dentro labirinti di un dramma inatteso e imprevedibile. Per cause da accertare da parte dei carabinieri, l’adolescente sarebbe precipitata dal quarto piano della sua abitazione, finendo sul terrazzo che si allarga al primo piano del condominio. Un volo di circa sette-otto metri che le ha provocato una serie di traumi. Le urla e la disperazione dei genitori e dei vicini di casa hanno riempito di angoscia per ore il quartiere universitario di Quattromiglia.

Tanta folla, tanta gente, gli occhi gonfi di pianto, la corsa disperata di un’ambulanza verso l’Annunziata. A bordo quella giovane con i segni della caduta su tutto il corpo. La ragazza, al primo anno delle Superiori, con un rendimento straordinario, come viene descritto dai vicini di casa. Al suo arrivo in ospedale è stata subito affidata ai rianimatori per le valutazioni del caso.