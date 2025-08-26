Rende, violento scontro tra auto e moto sulla Statale 107: centauro in ospedale

Ancora un brutto incidente stradale a Rende, lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, a Contrada Cutura, non lontano dal centro commerciale Campus. Violentissimo lo scontro tra un’auto e uno scooter in direzione Paola. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sull’asfalto e soccorso da un’ambulanza del 118 con il supporto di un’auto medica.
L’uomo, dopo un primo intervento sul posto è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza per ulteriori accertamenti. In corso gli accertamenti a cura della polizia municipale di Rende guidata dal comandante Fabio De Silva.
