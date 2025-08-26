Tragedia sulla Statale 18 a Santa Maria del Cedro, scontro auto-moto: c'è una vittima

Tragedia sul Tirreno Cosentino. Il 34enne J.A. è deceduto a seguito di uno scontro tra la sua moto e una autovettura. L'impatto si è verificato sull'arteria che collega la Statale 18 alla frazione di Marcellina nel comune di Santa Maria del Cedro. Il giovane era originario di Verbicaro ma viveva a Santa Maria. Sul posto il 118 che ha provato inutilmente a rianimarlo. Poi i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Scalea.