Trebisacce, aggredisce il fratello con un machete e si scaglia contro i carabinieri: arrestato 31enne

Notte di violenza quella del 25 agosto a Trebisacce, dove un 31enne di origine marocchina, residente da tempo nel comune dell’Alto Ionio, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito in strada il fratello 20enne colpendolo ripetutamente con un machete e procurandogli ferite agli arti superiori e inferiori. Il giovane, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce, è stato sottoposto alle cure dei sanitari.

Poco dopo, il 31enne si è recato nella struttura sanitaria nel tentativo di raggiungere nuovamente il fratello per colpirlo ancora. A quel punto è stato bloccato dai militari dell’Arma, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro, opponendo una violenta resistenza.

La gravità dei fatti ha portato i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano allo Jonio ad arrestarlo in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.