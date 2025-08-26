Trebisacce, arrestato 42enne per spaccio: trovato con 11 dosi di eroina

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno arrestato in flagranza M.L., 42enne del posto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo su strada: nella sua disponibilità i militari hanno rinvenuto 11 dosi di eroina “brown sugar”, pronte per essere immesse sul mercato locale.
La successiva perquisizione presso l’abitazione del 42enne ha permesso di sequestrare denaro contante, ritenuto frutto dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che, secondo gli investigatori, confermano l’ipotesi di un’attività di spaccio al dettaglio.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Castrovillari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Caricamento commenti
Commenta la notizia