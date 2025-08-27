Sibari, turista cinquantenne investita da una moto: è grave

Una cinquantenne, originaria di Salerno, per cause in corso d’accertamento, è stata investita da una moto nei pressi del Museo archeologico Nazionale della Sibaritide. La donna, che aveva parcheggiato la sua autovettura sul ciglio della strada, stava attraversando per dirigersi verso una bancarella della frutta. L’impatto è stato violento. Le condizioni della vittima sono apparse subito molto serie.

Il motociclista sembra non non sia riuscito a scansare il pedone. Ad allertare i soccorsi sono stati i presenti, che si sono anche prodigati nel prestare i primi soccorsi in attesa delle ambulanze. Sul posto sono giunti i sanitari della Pet Cassano, affiancati dal personale della Pet di Spezzano Albanese e dai volontari del 118 di Schiavonea. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza all’Annunziata di Cosenza dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Cassano.