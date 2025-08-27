Santa Maria del Cedro piange la morte del 34enne Justin Alonzi. Il giovane è deceduto nel terribile scontro con un'auto a Scalea

Un tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 20, a Scalea. A perdere la vita, lungo una strada interna del paese che collega alla frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro, un centauro di 34 anni, Justin Alonzi, originario di Verbicaro.

Il giovane da tempo residente a Santa Maria, era in sella alla sua moto che, per cause in corso d’accertamento, sarebbe entrata in collisione con una vettura. Nell’urto, il motociclista, da quanto si è appreso, sarebbe stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Per diverso tempo i soccorritori hanno tentato di rianimarlo con massaggi cardiaci e defibrillatore ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, la Croce Verde di Lattarico, i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Scalea agli ordini del capitano Andrea D’Angelo. L’intera comunità è sotto choc. Il giovane era ben conosciuto nella zona e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra familiari amici e conoscenti. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso. Si attende adesso l’esito di eventuali accertamenti disposti dalla Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, per chiarire ogni dettaglio della tragedia.

Appena tre giorni fa era invece deceduto sempre a bordo di una due ruote un infermiere 46enne di Praia a Mare, Andrea De Lorenzo. L’ennesimo incidente che si verifica in una strada interna di un paese della Riviera dei Cedri in un’estate che giunta ormai agli sgoccioli ha lasciato dietro di sé una triste scia di sangue.