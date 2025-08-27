Vertenza Presila, attesa per la riunione di giovedì con la nuova azienda

“Quella di giovedì sarà una tappa decisiva per dare finalmente una risposta a lavoratori che vivono una condizione insostenibile – dichiarano il Segretario Generale della Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, e il Segretario del presidio Fit-Cisl di Cosenza, Antonio Domanico – sia sotto il profilo delle retribuzioni, con mensilità arretrate mai corrisposte, sia perché ad oggi non hanno alcuna certezza per il futuro. Parliamo di persone che per anni hanno garantito con serietà e impegno un servizio essenziale alla comunità di Rogliano, meritando rispetto e continuità occupazionale”.

“La vertenza Presila – prosegue Pagnotta – non può trasformarsi in un braccio di ferro giudiziario sulle spalle dei lavoratori. È ora che prevalga il buon senso. Non accetteremo ulteriori rinvii: i lavoratori devono rientrare in servizio con la nuova azienda, subito”.

Antonio Domanico, Segretario del presidio Fit-Cisl di Cosenza, aggiunge: “Questi lavoratori, molti padri di famiglia, stanno vivendo un momento difficile e assurdo, costretti a presidiare l’aula consiliare del Comune per difendere i propri diritti. Giovedì ci aspettiamo risposte concrete: non possiamo più permettere che dignità e sicurezza vengano calpestate”.