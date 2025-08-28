Corigliano Rossano, medico assalito nel pronto soccorso del Compagna

Momenti di confusione e tumulto ai quali hanno assistito un gruppo di pazienti increduli per ciò che stava avvenendo in quel momento. Il pronto soccorso ha fatto registrare l’ennesima aggressione ai danni del personale medico. L’altro ieri sera teatro dell’aggressione verbale e fisica nei confronti del sanitario in servizio è stato il reparto d’emergenza del presidio sanitario centro storico di Corigliano, il Compagna, che insieme al Giannettasio costituisce lo spoke di Corigliano Rossano.

Nel pronto soccorso ausonico si sono verificati attimi di tensione che hanno destato seria apprensione tra i presenti. Secondo quanto si è appreso, un paziente in attesa del suo turno si sarebbe infastidito ritenendo eccessiva la dilatazione dei tempi d’intervento.

