Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corigliano Rossano, medico assalito nel pronto soccorso del Compagna

Corigliano Rossano, medico assalito nel pronto soccorso del Compagna

L’episodio si è registrato davanti agli occhi increduli dei pazienti in attesa di essere visitati. L’uomo in fila dopo l’aggressione verbale e fisica si è dileguato facendo perdere le sue tracce

Momenti di confusione e tumulto ai quali hanno assistito un gruppo di pazienti increduli per ciò che stava avvenendo in quel momento. Il pronto soccorso ha fatto registrare l’ennesima aggressione ai danni del personale medico. L’altro ieri sera teatro dell’aggressione verbale e fisica nei confronti del sanitario in servizio è stato il reparto d’emergenza del presidio sanitario centro storico di Corigliano, il Compagna, che insieme al Giannettasio costituisce lo spoke di Corigliano Rossano.
Nel pronto soccorso ausonico si sono verificati attimi di tensione che hanno destato seria apprensione tra i presenti. Secondo quanto si è appreso, un paziente in attesa del suo turno si sarebbe infastidito ritenendo eccessiva la dilatazione dei tempi d’intervento.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province