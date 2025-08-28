Cosenza, sulla crisi dell'Amaco sindacati e lavoratori aspettano un segnale dalla Regione

La prossima settimana segnerà la ripresa effettiva delle attività istituzionali. Si aspettano qualche novità anche i 120 dipendenti dell’Amaco. A fine settembre scade l’ultima (salvo nuovi provvedimenti) proroga dell’esercizio provvisorio dopo di che dovrebbe subentrare il nuovo soggetto gestore (sull’asse Regione-Cometra). Non si intravedono del resto soluzioni dopo il fallimento dei tentativi esperiti dal curatore fallimentare Fernando Caldiero. Tutti i bandi (di fitto o vendita del ramo d’azienda Tlp) pubblicati sono andati deserti o non sono andati a buon fine (il caso del Consorzio Autolinee che ha rinunciato per le forti opposizioni del sindacato che non gradiva la soluzione privata).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale