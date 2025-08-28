Diamante, in arrivo il nuovo asilo nido comunale

Con delibera n. 256 del 27 agosto 2025, la Giunta comunale di Diamante, presieduta dal sindaco Achille Ordine, ha dato il via libera all’atto di indirizzo per l’attivazione del nuovo Asilo Nido comunale. La struttura, realizzata in via Domenico Savio grazie a fondi del PNRR – ospiterà fino a 30 bambini: sei nella fascia 0-12 mesi e ventiquattro in quella 12-36 mesi.

L’intervento, che ha previsto l’ampliamento e l’ammodernamento della scuola dell’infanzia esistente, si è concluso con il rilascio dell’agibilità urbanistica lo scorso 7 novembre 2024.

Investimento da 120mila euro

Per avviare il servizio, l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente circa 120mila euro, così ripartiti. La delibera prevede inoltre di demandare agli uffici competenti la gestione e l’esternalizzazione del servizio, l’allestimento degli spazi interni e la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 24/2024, dichiarando l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Belcastro: “Un servizio che guarda al futuro”