Rassegna stampa 28-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Il “treno Pnrr” e i ritardi nella sanità, Foti attende nuovi dati dalla Regione Calabria
- Regionali in Calabria, più sindaci e volti “riconoscibili” antidoti contro l’astensionismo
- Elezioni regionali in Calabria, Fratelli d’Italia “precetta” i big in vista del voto: i parlamentari tutti candidati?
- Aree interne, la Chiesa della Calabria insorge contro l’“eutanasia” di Stato
- Catanzaro, ancora polemiche all’Aou “Dulbecco”: infermieri sul piede di guerra
- Medici cercasi a Lamezia Terme: l’Asp lancia un avviso per coprire i posti vacanti in ospedale
- I nuovi lavori nell’Antica Kroton, l’obiettivo è la fruibilità del Castello di Crotone
- Mancano i posti e si muore in barella, così la sanità continua ad arrancare a Vibo Valentia
- Cosenza e Rende verso il voto, manovre all’ombra dei Municipi
- Cosenza, sulla crisi dell’Amaco sindacati e lavoratori aspettano un segnale dalla Regione
- Un’estate senza il Parco acquatico di Rende, la struttura chiusa dopo la tragedia
- Corigliano Rossano, medico assalito nel pronto soccorso del Compagna
- Tortora, i pm indagano su 8 morti di tumore: una perizia sui “veleni” di San Sago
- Nuovo PalaGiustizia di Reggio Calabria, a passo spedito verso la consegna dell’opera nel 2026
- Reggio Calabria, spegne le prime 10 candeline il nuovo Ospedale che non c’è
- Carceri di Reggio Calabria, videosorveglianza obsoleta e troppe carenze negli organici
- «Il Santuario di Polsi profanato». Duro monito del cardinale Zuppi
