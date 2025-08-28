Un’estate senza il Parco acquatico di Rende, la struttura chiusa dopo la tragedia

Altro che “mare in città”. Il parco acquatico di Santa Chiara, a Rende, dopo la tragica morte della bimba di otto anni lo scorso 30 giugno, è desolatamente chiuso. Nessun ombrellone aperto, nessuna voce e nessun bagnante da mesi ormai. Una struttura incredibile che, però, non è mai riuscita a decollare. Il sindaco, Sandro Principe, senza entrare nel merito degli ultimi tragici avvenimenti, ha comunicato che si sta studiando un nuovo bando e ha augurato l’interessamento di imprenditoria non solo locale. Ma, intanto, tutto è fermo dopo la consegna delle chiavi da parte della “Marconi Village srl” che aveva continuato a gestire la struttura.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale