Home / Cronaca / Corigliano Rossano, dura condanna per l’aggressione al medico cubano

Corigliano Rossano, dura condanna per l’aggressione al medico cubano

L’episodio si è verificato l’altro giorno nel “Compagna”. L’Asp esprime solidarietà e spiega: «Serve più protezione, più strumenti di difesa e più attenzione alle condizioni di lavoro»

L’ospedale “Compagna” di Corigliano continua a rimanere al centro dell’attenzione dei cittadini-utenti e degli organi superiori dell’Asp, che hanno espresso solidarietà verso gli operatori sanitari, condannando il gesto inconsulto per l’aggressione al medico cubano del Pronto soccorso da parte di un paziente in attesa. Lo stesso stabilimento sanitario è anche sotto osservazione delle forze politiche locali (è di ieri un nuovo intervento della consigliera del Movimento Cinque Stelle, Lidia Sciarrotta) per il permanere della chiusura del laboratorio di analisi.
Sono ancora scossi gli operatori sanitari del reparto di emergenza urgenza e coloro i quali hanno assistito, l’altro ieri, all’aggressione del medico in servizio da uno dei pazienti che si è scagliato verbalmente e poi fisicamente verso il sanitario per la lunga attesa prima di essere visitato che si è poi allontanato volontariamente, facendo perdere le tracce, prima che intervenissero i Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.
