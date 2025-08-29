Cosenza, una bomba ecologica sotto il ponte Mancini

Chiuso nel 2020 per carenze igienico-sanitarie, riaperto (abusivamente) a febbraio 2022 e infine cancellato definitivamente dalla mappa dei mercati cittadini da un’ordinanza (settembre dello stesso anno) firmata dal dirigente del settore Attività economiche e produttive, Francesco Giovinazzo, per motivi di sicurezza (un sopralluogo dei vigili del fuoco aveva accertato la caduta di intonaci dalle travi del ponte Mancini). Ma da tre anni, ossia da quando i coltivatori diretti e gli ambulanti sono stati sfrattati dal recinto di via Asmara, adiacente alla Casa di San Francesco, l’area un tempo animata da box e bancarelle, versa nel più completo stato di abbandono. Sulle tettoie e per terra è stato lasciato di tutto: cassette, plastica, pedane, rifiuti di ogni genere. Lo scenario che si è presentato giorni fa agli occhi di quanti hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto alla salma di Padre Fedele, raggiungendo la Cappella dedicata a Sant’Anna nell’ex Oasi Francescana fondata dal Monaco, non è edificante. Un angolo di mondo abbandonato da tutti. L’area una volta svuotata, andava quanto meno bonificata.

