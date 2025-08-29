L’Anpi di Paola chiede al Comune il riconoscimento dello Stato di Palestina

La sezione cittadina dell’associazione dei partigiani sostiene la proposta avanzata dall’associazione Colpo e sollecita l’amministrazione a prendere posizione per la pace e i diritti umani.

La Sezione Anpi di Paola “Natale Uva e Santo Cozzi” ha deciso di sostenere il documento presentato dall’associazione Colpo, chiedendo al Comune di schierarsi ufficialmente per il riconoscimento dello Stato di Palestina, insieme agli altri municipi del comprensorio. Una presa di posizione che, secondo i promotori, seguirebbe l’esempio di numerosi Comuni italiani – anche calabresi – e di istituzioni regionali che hanno già compiuto questo passo simbolico ma fortemente politico.

«Riconoscere lo Stato di Palestina – sottolinea il presidente della sezione, Fabrizio Di Buono – significa schierarsi contro il genocidio in corso e in difesa dei diritti umani, come sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione».

La denuncia sulle violenze a Gaza

Nel documento, l’Anpi paolana richiama i dati diffusi dalla rivista scientifica The Lancet, secondo cui soltanto nella Striscia di Gaza negli ultimi 22 mesi sarebbero morte quasi 100 mila persone, di cui il 60% donne e bambini. «Lo Stato di Israele sta commettendo sotto i nostri occhi un orrendo genocidio nei confronti della popolazione palestinese – si legge nella nota –. Anche il diritto umanitario internazionale è stato più volte violato, come dimostrano le violenze contro civili radunati in attesa di pochi aiuti umanitari».