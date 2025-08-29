Rassegna stampa 29-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- L’Autonomia è una spada di Damocle. A chi interessa difendere la Calabria?
- Alta velocità solo fino a Praia a Mare. Il Pd: «Hanno favorito… la Basilicata»
- Aree interne, un tesoro nascosto che in Calabria rischia di sparire
CALABRIA AL VOTO
- Regionali in Calabria, i figli d’arte che tentano la scalata al Palazzo
- L’Astronave fa “gola” ai vibonesi. Oltre venti gli aspiranti candidati
- Il Polo Civico: «Elezioni regionali? A noi interessa il bene di Reggio»
- Regionali, sale l’attesa a Cosenza e provincia. Forze politiche impegnate con le liste
IN EVIDENZA
- Foto rubate e condivise sul web, donne catanzaresi tra le vittime
- Reggio, viabilità e feste Mariane: un tavolo per scongiurare il caos sul Lungomare
- Cosenza, una bomba ecologica sotto il ponte Mancini
- Proseguono le indagini a Gioia Tauro sulla “terra fumante”
- Lamezia, il ministero della Salute corregge la mappa delle aree di balneazione
- Crotone, case popolari di Agenda urbana. Semaforo verde della Regione
IL MESSAGGIO
- Da Reggio Calabria a Marsiglia: “Liberi di scegliere” allo studio per i baby narcos
CRONACA
Catanzaro, non si fermano all’alt sulla statale 106. Arrestati dai carabinieri due giovani
Taurianova, dopo il furto sacrilego fedeli invitati a una messa riparatrice
Corigliano Rossano, dura condanna per l’aggressione al medico cubano
Tortora, fiducia nel lavoro dei pm. Il sindaco: «Non ci sentiamo più soli»
POLITICA
Rende, l’Unione dei Comuni passa attraverso lo sviluppo dei trasporti
ISTRUZIONE
Scuola in Calabria, con l’elenco delle reggenze completato l’organico dei presidi
La scuola reggina riparte con i problemi di sempre
Caricamento commenti
Commenta la notizia