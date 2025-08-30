Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Il “Compagna” di Corigliano Rossano a secco di medicinali, l’amarezza di un’utente in una lettera

Il “Compagna” di Corigliano Rossano a secco di medicinali, l’amarezza di un’utente in una lettera

Medico e infermieri hanno chiesto ai familiari del paziente se avessero con sé i farmaci. Lo spoke continua a palesare alcune evidenti difficoltà

Mancano i farmaci e i familiari di un paziente devono portarli da casa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel Pronto soccorso “Compagna” di Corigliano Rossano e denunciato da un familiare del paziente rimasto colpito e amareggiato da quando vissuto in prima persona. Durante una medicazione del paziente, affetto da una grave patologia, il personale sanitario presente che stava operando in quel momento, ha chiesto ai familiari di fornire alcuni medicinali di cui purtroppo la struttura era sprovvista.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province