Il “Compagna” di Corigliano Rossano a secco di medicinali, l’amarezza di un’utente in una lettera

Mancano i farmaci e i familiari di un paziente devono portarli da casa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel Pronto soccorso “Compagna” di Corigliano Rossano e denunciato da un familiare del paziente rimasto colpito e amareggiato da quando vissuto in prima persona. Durante una medicazione del paziente, affetto da una grave patologia, il personale sanitario presente che stava operando in quel momento, ha chiesto ai familiari di fornire alcuni medicinali di cui purtroppo la struttura era sprovvista.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale