L'Arpacal redige un piano operativo di controllo delle acque del Tirreno cosentino

L’Arpacal redige un piano operativo di controllo delle acque del Tirreno cosentino

Sarà sottoscritto dal sindaco di Amantea Pellegrino come mossa a sostegno dei produttori di cipolla rossa Igp. Campionamenti periodici dei pozzi, e analisi chimico-fisiche e microbiologiche tra le attività di monitoraggio

Una azione sinergica a sostegno dei produttori di cipolla rossa di Tropea. Ad annunciarlo è il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino che ha spiegato come è stato avviato l’iter che porterà all’attivazione del Piano operativo integrato di monitoraggio sistemico delle acque sotterranee e del mare. Il Poi, redatto dal direttore Arpacal, Michelangelo Iannone verrà sottoscritto dai sindaci di Amantea e di Nocera Terinese. E servirà a garantire tutta la filiera produttiva, in difesa dell’ambiente e del prodotto.
