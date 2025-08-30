L’Arpacal redige un piano operativo di controllo delle acque del Tirreno cosentino

Una azione sinergica a sostegno dei produttori di cipolla rossa di Tropea. Ad annunciarlo è il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino che ha spiegato come è stato avviato l’iter che porterà all’attivazione del Piano operativo integrato di monitoraggio sistemico delle acque sotterranee e del mare. Il Poi, redatto dal direttore Arpacal, Michelangelo Iannone verrà sottoscritto dai sindaci di Amantea e di Nocera Terinese. E servirà a garantire tutta la filiera produttiva, in difesa dell’ambiente e del prodotto.

